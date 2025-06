Inter chi gioca al posto di Taremi? Chivu studia le alternative

L’Inter si prepara a sfidare il Mondiale per Club con un reparto offensivo in emergenza, dovuta all’assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran. Con Lautaro e Thuram come punti fermi, Chivu studia attentamente le alternative per colmare il vuoto. La squadra dovrà adattarsi rapidamente, cercando soluzioni efficaci per mantenere la competitività in questa fase cruciale. Ma quali sono le opzioni concrete al suo fianco?

Inter, chi al posto di Taremi? L'attaccante è bloccato in Iran, Chivu ragione sulle alternative alle spalle di Lautaro e Thuram L'Inter si presenterà al Mondiale per Club con un reparto offensivo in emergenza, a causa dell'assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran dopo l'escalation del conflitto con Israele. Una situazione delicata, in cui .

