Inter attacco contato al Mondiale per Club! Problema per Chivu

L’assenza di Mehdi Taremi al Mondiale per Club rappresenta un colpo difficile da digerire per l’Inter e Cristian Chivu. La sua assenza, legata non solo a questioni sportive ma anche alle preoccupazioni per la guerra che coinvolge il suo popolo, aggiunge una nota di complessità a questa già delicata fase della competizione. Un momento cruciale che potrebbe influenzare significativamente le sorti del team nel torneo.

La notizia di Mehdi Taremi preoccupa per il suo stato e per il pericolo che rappresenta la guerra per il calciatore ed il suo popolo. L’assenza dell’attaccante è, in secondo piano, anche un problema per Cristian Chivu e l’Inter al Mondiale per Club. ASSENZA IMPORTANTE – Di Mehdi Taremi si è parlato, anche tanto negli ultimi mesi. Ma mai in positivo, anzi tutto il contrario. L’attaccante dell’ Inter non ha raccolto ciò che avrebbe voluto e non ha rispettato le aspettative del calcio italiano nei suoi confronti. Ha segnato appena un gol in campionato, tra l’altro su calcio di rigore contro il Lecce a risultato già acquisito. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, attacco contato al Mondiale per Club! Problema per Chivu

