Inter assalto all’Atalanta per un titolarissimo | Chivu punta al rinforzo top

L'Inter si prepara a un assalto epico all'Atalanta, con l'obiettivo di assicurarsi un titolarissimo e rafforzare la propria rosa per la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Henrique e Sucic, la squadra nerazzurra non si ferma: Chivu mira a portare a Milano un talento di prim'ordine, pronto a fare la differenza. Il calciomercato estivo si annuncia infuocato e ricco di sorprese, e questa trattativa potrebbe essere il colpo del secolo.

I nerazzurri preparano un assalto nei confronti della squadra bergamasca per provare a strappare un top: l’assalto per la sessione estiva di calciomercato (SerieANews.com) Il calciomercato dell’Inter sta decollando. Dopo Henrique e Sucic, i vice campioni d’Italia sono a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Uno dei nomi vicini alla squadra è quello di Bonny, che ha giĂ lavorato con il tecnico rumeno nella sua recente esperienza al Parma. Il francese potrebbe diventare il profilo giusto per fare da alternativa a Lautaro e Thuram. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, assalto all’Atalanta per un titolarissimo: Chivu punta al rinforzo top

Assalto dei tifosi del Napoli al pullman dell'Inter Club di Prato: “Pietre, bottiglie e spranghe” - Una serata di tensione e paura a Cantagallo, Prato, dove tifosi dell’Inter Club Prato Nerazzurra sono stati assaliti da supporter del Napoli, con pietre, bottiglie e spranghe.

Inter all’assalto scudetto: Inzaghi schiera i titolarissimi contro la Lazio, out solo Lautaro e Pavard. Taremi accanto a Thuram, a centrocampo Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. Nessun calcolo in vista della Champions: sogno tricolore ancora vivo. Vai su X

PSG-Inter, le ufficiali: Inzaghi, assalto alla Coppa con i titolarissimi; Facciamo tutti il tifo per....Giuntoli; Juric perde subito pezzi all’Atalanta: assalto del Napoli per un top.

Champions League – Inter, assalto ai Gunners di Arteta. L’Atalanta cerca conferme a Stoccarda: blitz a 2,70 su Sisal.it - Gli esperti Sisal vedono i campioni d’Italia leggermente sfavoriti a 2,70 rispetto al 2,60 dei Gunners ... Segnala adnkronos.com

Champions, assalto alla Top 8. Inter, Milan e Atalanta: si può fare - che potrebbero quindi sorpassare Milan e Atalanta (15 e 14 punti, sesta e settima in classifica, ndr), Lille ... Da msn.com

Inter, Inzaghi: «L'Atalanta è una grandissima squadra. Il 4-0 in campionato? Non conta» - È tutto pronto in casa Inter per l’assalto alla nona Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. Come scrive ilmessaggero.it