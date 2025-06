Inter apprensione per Taremi bloccato in Iran E a Chivu rimane solo la ThuLa

L’azzurro nel cuore, la sfida si fa sempre più intensa. Taremi bloccato in Iran e Chivu con poche soluzioni: con Pio Esposito fuori gioco e Valentin Carboni ancora in fase di recupero, l’unica speranza per l’attacco è Sebastiano Esposito, pronto a dimostrare il suo valore. La strada è difficile, ma la determinazione non manca. Riuscirà questa giovane promessa a colmare le lacune e guidare la squadra alla vittoria?

L'attaccante iraniano non è potuto partire per Los Angeles: con Pio Esposito ko e Valentin Carboni non al top, l'unica alternativa alla ThuLa è l'altro Esposito, Sebastiano.

