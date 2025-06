Inter a Los Angeles | ultimissime sui rientri dei nazionali e infortunati Ecco Kolarov!

L’Inter si prepara con entusiasmo a affrontare le sfide estive, e le ultime notizie dal quartier generale nerazzurro rivelano i rientri dei nazionali e degli infortunati. Dopo un meritato riposo californiano, i pilastri della Nazionale italiana – Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella – sono tornati ad allenarsi sul campo dell’UCLA, portando nuova energia alla squadra. E tra questi, spicca il ritorno di Kolarov, un tassello importante nel mosaico interista.

Le ultime dal quartier generale nerazzurro. Si completa il raduno dell' Inter in vista degli impegni estivi. Dopo un meritato riposo, i quattro pilastri della Nazionale italiana – Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella – sono tornati oggi ad allenarsi sul campo dell'UCLA. Hanno usufruito di un secondo giorno di vacanza californiana, ricaricando le energie prima di unirsi al resto della squadra. Intanto, il campus dell'UCLA continua a essere il fulcro per il recupero degli infortunati di Chivu. Pio Esposito mostra grande determinazione con corsette e accelerazioni, puntando a esserci a Seattle per la terza amichevole contro il River Plate.

