Inter a Los Angeles scambio di maglie tra Mkhitaryan e una stella dell’NFL

L’Inter si gode le prime giornate a Los Angeles, tra allenamenti intensi e momenti di convivialità. Oggi, sui social del club nerazzurro, un’immagine insolita ha catturato l’attenzione: Mkhitaryan scambia la sua maglia con Cameron Dicker, stella della NFL. Un gesto che unisce due mondi diversi ma affascinanti, dimostrando come il calcio e il football possano incontrarsi in modo sorprendente. Questa simpatica iniziativa apre nuove prospettive di collaborazione e amicizia tra atleti di discipline diverse.

L’Inter si gode le prime giornate a Los Angeles, tra allenamenti intensi e momenti di convivialità. Nel pomeriggio di oggi uno scatto curioso pubblicato poco fa sui canali social ufficiali del club nerazzurro: Mkhitaryan immortalato mentre scambia la sua maglia da gioco con quella di Cameron Dicker, kicker dei Los Angeles Chargers, squadra della NFL. SCAMBIO DI MAGLIA – Scambio di maglie oggi tra Henrikh Mkhitaryan e Cameron Dicker, kicker dei Los Angeles Charges. La foto è stata scattata nel pomeriggio di oggi, intorno le 14 ora locale. Un gesto che va oltre lo sport, simbolo della contaminazione tra discipline e della cultura sportiva che si respira negli Stati Uniti, dove il calcio europeo gode di un’attenzione crescente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter a Los Angeles, scambio di maglie tra Mkhitaryan e una stella dell’NFL

