Inter 2 possono partire in difesa! Per De Vrij piano ‘speciale’ – CdS

L'Inter si prepara a rivoluzionare la propria difesa in vista della prossima stagione, con Stefan De Vrij al centro delle strategie. La società , consapevole delle criticità emerse, valuta opzioni innovative per rafforzare il reparto e garantire maggiore solidità . Il piano prevede un equilibrio tra continuità e innovazione, con l'obiettivo di costruire una squadra più compatta e competitiva. La vera sfida sarà trasformare le intenzioni in risultati concreti, per tornare a sognare in grande.

L’Inter non esclude di cambiare il volto della sua difesa in vista della prossima stagione. Stefan De Vrij, in questo contesto, potrebbe rivestire un ruolo significativo. LE INTENZIONI – L’Inter è consapevole dell’esigenza di guardare al futuro da una prospettiva aperta al cambiamento, stante quanto accaduto nella stagione. Troppe sono state le disattenzioni, le leggerezze, i crolli mentali avvenuti nell’arco di una partita per poter giustificare un’eventuale indisponibilità a cambiare pelle per quanto riguarda il reparto difensivo. Ecco che figure come Yann Bisseck e Francesco Acerbi, ciascuna per ragioni diverse, possono rappresentare dei profili dalla cui cessione far partire un’operazione nuova nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, 2 possono partire in difesa! Per De Vrij piano ‘speciale’ – CdS

In questa notizia si parla di: inter - difesa - vrij - possono

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

L'Inter 2025/26 che farei in base a quello che circola Sommer, Martinez, Di Gennaro Pavard/Bisseck; Leoni/De Vrij; Bastoni/Carlos Augusto. Dumfries/Luis Henrique; Barella/Frattesi; Calha/Zielinski; Sucic/Mkhitaryan; Dimarco/Zalewski. Lautaro/Hojlund; Thura Vai su X

McTominay risponde a de Vrij Napoli ed Inter in vantaggio, gli azzurri ora devono resistere per scrivere la storia #Tuttosport Vai su Facebook

Inter: da Acerbi a De Vrij e Palacios, cosa può succedere in estate in difesa; Inter, De Vrij e Acerbi verso l'addio: scouting in Serie A per ringiovanire la difesa; CdS – Inter, difesa da inventare: de vrij e Darmian acciaccati, le scelte di Inzaghi.

Inter, con Fabregas cambia il mercato: il dubbio su de Vrij e Acerbi e i nomi - Se sulla panchina nerazzurra dovesse arrivare Cesc Fabregas, cambieranno molte cose sul mercato, a partire dalla difesa ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, c’è un nome inedito per la difesa. Futuro Acerbi e De Vrij? A oggi l’idea è… - Del resto, l'idea a oggi è quella di confermare sia Acerbi sia De Vrij. Si legge su fcinter1908.it

Inter, occhi sulla difesa: esperienza e freschezza per il futuro del reparto arretrato - GIOVANE DI ESPERIENZA – L’Inter al momento, come difensori, centrali può ... Secondo informazione.it