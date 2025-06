Integrazione scolastica Consorzio Br4 | aperti i termini per la presentazione delle domande

Il Consorzio Ats Br4 di Mesagne annuncia l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'integrazione scolastica specialistica per l'inclusione degli alunni diversamente abili nell'anno scolastico 2025-2026. Questa importante opportunità permette alle famiglie di accedere a servizi dedicati, garantendo un percorso formativo più equo e inclusivo. Non lasciatevi sfuggire questa chance: scoprite come richiedere il supporto e contribuire a costruire un ambiente scolastico più accessibile e solidale.

MESAGNE - Fruizione del servizio di integrazione scolastica specialistica per l'inclusione degli alunni diversamente abili: per l'anno scolastico 2025-2026, il Consorzio Ats Br4 - Ambito Territoriale Sociale di Mesagne informa le famiglie interessate che sono aperti i termini per la presentazione.

