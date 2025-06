Insulta i sanitari al pronto soccorso di Careggi poi ruba nelle auto parcheggiate | arrestato

Un episodio di grave intolleranza scuote Firenze: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha insultato i sanitari al pronto soccorso di Careggi prima di tentare di rubare nelle auto parcheggiate. La sua condotta violenta e criminale è finita con un arresto, sottolineando l’importanza di tutelare il rispetto e la sicurezza nei nostri spazi pubblici. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale intervenire prontamente contro comportamenti destabilizzanti e pericolosi.

Firenze, 14 giugno 2025 – La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina di 30 anni per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale presso l'ospedale Careggi di Firenze. Il soggetto, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Secondo le ricostruzioni, nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, l'individuo sarebbe stato sorpreso dagli agenti mentre era intento a rubare da un'automobile parcheggiata in viale Gaetano Pieraccini. Pare che, dopo essere stato allontanato dal pronto soccorso per aver insultato il personale sanitario, si fosse diretto verso il parcheggio dell'ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it