Insulta e pedina l' ex fidanzata a Roma scattano le misure cautelari | tutelate anche le figlie della donna

A Roma, un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver perseguitato l’ex fidanzata, minacciando la sua sicurezza e quella delle sue figlie. La decisione delle autorità di applicare il braccialetto elettronico rappresenta un passo importante nella tutela delle vittime. Un intervento deciso che dimostra come le leggi siano sempre più attente a proteggere chi soffre in silenzio. La sicurezza delle donne deve essere una priorità assoluta.

Un 34enne arrestato a Roma per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Applicato il braccialetto elettronico per monitorarlo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Insulta e pedina l'ex fidanzata a Roma, scattano le misure cautelari: tutelate anche le figlie della donna