Insulina cambia la vita per milioni di italiani | l' iniezione diventa settimanale

Una svolta rivoluzionaria sta arrivando nel trattamento del diabete: l’insulina settimanale, una vera innovazione che potrebbe cambiare la vita a milioni di italiani. Dopo l’approvazione dell’Ema, l’Italia si prepara ad essere il primo Paese al mondo a offrire questa soluzione, sviluppata da Novo Nordisk e chiamata Awiqli. Una novità che promette praticità, efficienza e un miglioramento significativo nella gestione quotidiana della condizione.

C’è una rivoluzione silenziosa che sta prendendo forma tra le corsie degli ambulatori di diabetologia, e questa volta è l’Italia a fare da apripista. Dopo l’approvazione dell’Agenzia europea per i Medicinali (Ema), il nostro Paese è pronto ad accogliere la prima “insulina settimanale” al mondo. Icodec, così si chiama, è sviluppata da Novo Nordisk. Sarà presto commercializzata con il nome di Awiqli e sarà a carico del servizio sanitario nazionale, gratuita per i pazienti. Una sola iniezione ogni sette giorni, dunque, invece delle tradizionali dosi quotidiane. Un cambiamento sostanziale che per chi convive con il diabete, che arriva dopo 101 anni dalla prima insulina, e - come detto - con il nostro Paese in prima fila tra i protagonisti europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Insulina, cambia la vita per milioni di italiani: l'iniezione diventa settimanale

In questa notizia si parla di: insulina - iniezione - settimanale - cambia

Immaginiamo di dover affrontare ogni giorno una piccola sfida: un’iniezione, sempre presente come un pensiero fisso. Ora immaginiamo di poterla trasformare in un impegno settimanale, liberando sei giorni su sette dalla routine dell’ago. È questo il cambiam Vai su Facebook

Una sola iniezione alla settimana invece di una al giorno. È la rivoluzione nel trattamento del diabete di tipo 1 e di tipo 2 che parte dall’Italia, primo Paese in Europa a rendere disponibile e rimborsabile l’insulina settimanale, con benefici per circa 1,3 milioni di Vai su X

Insulina, cambia la vita per milioni di italiani: l'iniezione diventa settimanale | .it; L’Italia è il primo paese in Europa a rendere disponibile e rimborsabile l’insulina settimanale; Diabete. Arriva prima insulina settimanale al mondo. Italia prima in Europa ad averla resa disponibile con il Ssn, da 365 iniezioni l'anno si passa a 52.

Diabete, cos'è l'insulina settimanale e che effetti ha rispetto a quella giornaliera: i risultati di uno studio - Due studi indipendenti confermano l’efficacia e la sicurezza dell’insulina a somministrazione settimanale, aprendo la strada a quella che potrebbe essere una vera rivoluzione nella cura del diabete ... Scrive msn.com

Insulina settimanale disponibile in Italia: cosa cambia per i pazienti diabetici - Una sola iniezione ogni sette giorni migliora l’aderenza alla terapia e la qualità di vita. Lo riporta panorama.it

Con l’insulina settimanale tanti vantaggi per le persone con diabete (e per l’ambiente) - Finalmente disponibile nella maggioranza delle Regioni, riduce da 365 a 52 le iniezioni annuali necessarie per controllare la glicemia in persone adulte in terapia con insulina basale ... Lo riporta msn.com