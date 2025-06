INPS | Piano assunzioni 2025 27 in arrivo oltre 9.000 nuove unità

L'INPS si prepara a un importante rinnovamento con il Piano Assunzioni 2025-2027, che porterà oltre 9.000 nuove assunzioni per rafforzare i servizi e le prestazioni rivolte ai cittadini italiani. Questo ambizioso piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta un passo fondamentale verso un’Istituzione più efficiente e moderna. Scopriamo insieme come queste novità influenzeranno il futuro del welfare in Italia.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025, stabilendo un articolato programma di potenziamento dell'organico per il triennio 2025-2027. Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 17 del 29 gennaio 2025, sono previste complessivamente 9.079 nuove assunzioni, delle quali 8.262 avverranno tramite

