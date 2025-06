Inizia il Festivela a Marina di Ravenna | vela d' altura e Trofeo Epaminonda Ceccarelli

Pronti a vivere un mese di emozioni e avventure nel mondo della vela? Oggi inizia il Festivela, una veleggiata inclusiva che trasforma la spiaggia di Marina di Ravenna in un palcoscenico di passione e convivialità. Questa festa della vela apre le celebrazioni di giugno organizzate dal Circolo Velico Ravennate, culminando con il Trofeo Epaminonda Ceccarelli: un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del mare!

Inizia oggi la serie di appuntamenti che il Circolo Velico Ravennate riserverà all’altura nel mese di giugno. Oggi ci sarà il Festivela, veleggiata inclusiva prevista su un percorso a triangolo posizionato davanti alla spiaggia di Marina di Ravenna; una vera e propria festa della vela, come racconta il nome della manifestazione, pensata per aggregare gli appassionati e seguita da un party dedicato a tutti i partecipanti e ai soci del Circolo Velico Ravennate. In palio, come vuole la tradizione, il Trofeo offerto dalla Fondazione Raul Gardini. Domani sarà il momento del Trofeo Challenge ’Epaminonda Ceccarelli’, celebre progettista navale originario di Ravenna e padre di Giovanni, del quale sarà possibile ammirare alcuni lavori esposti presso la sede a mare del Circolo Velico Ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it