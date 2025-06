Ingresso in piazza dei quartieri tutto pronto per l' estrazione delle carriere

abitanti attendono con entusiasmo l'inizio dell’estrazione delle carriere, un momento di grande tradizione e coinvolgimento civico. L’atmosfera è vibrante, tra applausi e aspettative, mentre le componenti dei quartieri si dispongono ordinatamente per questa storica cerimonia che unisce comunità e passato. La piazza si prepara a vivere un evento unico, capace di rinnovare il senso di appartenenza e identità locale, in attesa di scoprire i fortunati che guideranno il prossimo anno.

Le componenti della manifestazione stanno entrando in piazza annunciate dall'araldo Francesco Sebastiano Chiericoni. Entrano i quartieri secondo l'ordine dello scorso settembre: Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea e Porta del Foro. Piazza della Libertà è gremita e i.

