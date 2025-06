Ingorgo fiscale | imprese e lavoratori autonomi versano 42,3 miliardi entro il 16 gennaio

L’inizio dell’anno si presenta con il primo “ingorgo fiscale”, un appuntamento impegnativo per imprese e autonomi: entro il 16 gennaio, sono in programma versamenti per 42,3 miliardi di euro, una cifra destinata a crescere considerando i contributi previdenziali. Un vero e proprio banco di prova che mette alla prova la tenuta del sistema fiscale italiano. La domanda è: come affrontare questa sfida senza soccombere?

E' in arrivo il primo " ingorgo fiscale dell'anno": entro lunedì 16 le imprese e i lavoratori autonomi saranno chiamati a versare all'erario 42,3 miliardi di euro in tasse. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo cui l'importo è "certamente sottodimensionato, poiché non include il valore economico dei contributi previdenziali che dovranno essere pagati dalle imprese e dai lavoratori autonomi", che combatto con problemi di liquidità. Entro dopodomani - spiega la Cgia - si dovranno versare all'erario almeno 34 miliardi, quasi l'80% del gettito totale previsto in capo alle aziende, in particolare per le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui collaboratori familiari (14,4 miliardi), l'Iva (13,2), l'Imu (5) e le ritenute Irpef dei lavoratori autonomi (1,3). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ingorgo fiscale: imprese e lavoratori autonomi versano 42,3 miliardi entro il 16 gennaio

