Ingorgo fiscale | imprese e autonomi versano 42,3 miliardi di tasse entro il 16

L’ennesimo ingorgo fiscale si avvicina: entro il 16 ottobre imprese e autonomi dovranno versare 42,3 miliardi di euro in tasse, un importo già elevato e destinato a crescere. La stima dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre evidenzia che questa cifra potrebbe essere sottostimata, poiché non comprende i contributi previdenziali da versare. Un carico che mette a dura prova chi lavora e investe nel nostro Paese, combattendo con...

E' in arrivo il primo " ingorgo fiscale dell'anno": entro lunedì 16 le imprese e i lavoratori autonomi saranno chiamati a versare all'erario 42,3 miliardi di euro in tasse. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo cui l'importo è "certamente sottodimensionato, poiché non include il valore economico dei contributi previdenziali che dovranno essere pagati dalle imprese e dai lavoratori autonomi", che combatto con problemi di liquidità. Entro dopodomani - spiega la Cgia - - si dovranno versare all'erario almeno 34 miliardi, quasi l'80% del gettito totale previsto in capo alle aziende, in particolare per le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui collaboratori familiari (14,4 miliardi), l'Iva (13,2), l'Imu (5) e le ritenute Irpef dei lavoratori autonomi (1,3). 🔗 Leggi su Quotidiano.net