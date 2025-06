Ingerisce cacciavite giocattolo storia a lieto fine per un bimbo di 5 anni | salvato in ospedale

Una notte drammatica si trasforma in un lieto fine: un bambino di soli cinque anni, grazie alla prontezza dei medici dell’ospedale Ruggi di Salerno, supera il pericolo ingerendo un cacciavite giocattolo. La storia dimostra come l’abilità e la dedizione del team sanitario possano fare la differenza, regalando a un piccolo eroe una seconda possibilità di sorridere. Una testimonianza di speranza e di competenza che ci ricorda quanto sia preziosa la vita.

Tempo di lettura: 2 minuti Un bambino di cinque anni salvato all’ospedale Ruggi di Salerno. Il piccolo aveva ingerito un cacciavite giocattolo con la punta di metallo. A raccontare l’accaduto, è la dottoressa Arianna Diasco, in forze nel Reparto di Gastroenterologia e Endoscopia dell’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretto dalla professoressa Carolina Ciacci. “Sono stata contattata di notte dai colleghi della Chirurgia Pediatrica, diretta dal dottore Umberto Ferrentino – spiega – e ho subito eseguito un intervento endoscopico, necessario a rimuovere il corpo estraneo. Al bambino è stata precedentemente praticata l’anestesia con intubazione oro-tracheale e sottoposto in seguito a gastroscopia d’urgenza, per estrarre l’oggetto, con l’ausilio di devices dedicati (pinze ed anse), scongiurando così una invasiva operazione chirurgica e le relative conseguenze post-operatorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it