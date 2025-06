Infortunio sul lavoro Aran | il supplente ha diritto a conservazione posto e stipendio intero anche in caso di nuova nomina

Se sei un supplente coinvolto in un infortunio sul lavoro, la normativa Aran garantisce la conservazione del posto e dello stipendio intero anche in caso di nuova nomina. Ma cosa accade se, prima di guarire, ricevi un’ulteriore assegnazione? Scopri come le recenti linee guida dell’Aran, illustrate nell’orientamento del 12 giugno 2025, chiariscono questa complessa situazione, tutelando i diritti dei docenti e ATA a tempo determinato.

Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro al supplente cui viene conferita un'ulteriore nomina prima della guarigione? Con orientamento del 12 giugno 2025 l'Aran ricorda la normativa sull'infortunio sul lavoro di docenti e ATA a tempo determinato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

