Infortuni sul lavoro ad aprile in Sicilia lieve flessione ma Messina è tra le città col maggiore andamento

A aprile, in Sicilia, si registra una lieve flessione degli infortuni sul lavoro, con Messina tra le città più coinvolte, insieme a Palermo e Catania. Nonostante il calo complessivo del -1,15%, l’attenzione rimane alta per garantire un ambiente lavorativo più sicuro. Questi dati evidenziano l’importanza di strategie mirate e continue campagne di sensibilizzazione. La sfida continua: migliorare costantemente la tutela dei lavoratori e ridurre ulteriormente gli incidenti.

Lieve flessione degli infortuni sul lavoro in Sicilia nel primo quadrimestre dell'anno ma Messina è tra le città con il maggior andamento insieme a Palermo e Catania. I dati rilevati nell’Isola fanno registrare un lieve decremento del fenomeno infortunistico (-1,15%, da 8.572 a 8,473), superiore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Infortuni sul lavoro, ad aprile in Sicilia lieve flessione ma Messina è tra le città col maggiore andamento

