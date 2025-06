Infortuni sul lavoro ad aprile in Sicilia lieve flessione ma Messina è tra le città col maggiore andamento

In Sicilia, gli infortuni sul lavoro ad aprile mostrano una lieve flessione, con Messina tra le città più colpite insieme a Palermo e Catania. Nei primi quattro mesi dell’anno, il fenomeno si riduce dello 0,9%, ma le sfide rimangono alte, specialmente nelle aree più densamente popolate e industrializzate. Questi dati evidenziano la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i lavoratori e garantire ambienti di lavoro più sicuri.

Lieve flessione degli infortuni sul lavoro in Sicilia nel primo quadrimestre dell'anno ma Messina è tra le città con il maggior andamento insieme a Palermo e Catania. I dati rilevati nell'Isola fanno registrare un lieve decremento del fenomeno infortunistico (-1,15%, da 8.572 a 8,473), superiore.

Ad aprile 2025, la Sicilia mostra un miglioramento nella sicurezza sul lavoro, con una lieve flessione degli infortuni del 1,15%, superando la media nazionale dello 0,89%.

