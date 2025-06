Inferno sull’A16 bus in fiamme prima della galleria | salvi per miracolo 28 passeggeri

Un episodio drammatico scuote l’autostrada A16 Napoli-Canosa: un autobus in fiamme poco prima dell’ingresso nella galleria di Monteforte Irpino, mettendo a rischio la vita di 28 passeggeri. Per fortuna, grazie alla prontezza dell’autista e alla loro tempestiva evacuazione, tutti sono usciti illesi. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sui mezzi pubblici e la prontezza degli operatori.

Attimi di terrore sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un autobus di una compagnia privata ha preso fuoco poco prima dell'ingresso nella galleria di Monteforte Irpino. A bordo viaggiavano 28 passeggeri, tutti miracolosamente illesi grazie alla prontezza dell'autista, che ha immediatamente lanciato l'allarme e

