Infermieri abusivi alla casa di riposo di Como Blitz dei carabinieri al Pensionato San Giuseppe | quattro denunciati

Scandalo a Como: un blitz dei Carabinieri scopre infermieri abusivi nella casa di riposo di San Giuseppe. Quattro persone sono state denunciate per esercizio non autorizzato della professione infermieristica, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli anziani e la regolarità delle strutture assistenziali. Questa operazione mette in evidenza l'importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza e la qualità dell’assistenza agli ospiti. La vicenda serve da monito a tutta la comunità e alle autorità competenti.

Como, 14 giugno 2025 – Il controllo dei Nas di Milano in un pensionato di Como, si è concluso con la denuncia di quattro operatori sanitari per esercizio abusivo della professione infermieristica, e del legale rappresentante per omissione. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità , sono intervenuti assieme ai tecnici di Ats Insubria e dell’Ispettorato del Lavoro di Como, per una normale attività ispettiva alla struttura socioassistenziale per anziani sia autosufficienti che non “ Pensionato San Giuseppe”, in via Tommaso Grossi 19 a Como.  Controlli dei Nas nelle case di riposo. Militari alla Belvedere: gestione promossa Le infrazioni contestate  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infermieri abusivi alla casa di riposo di Como. Blitz dei carabinieri al Pensionato San Giuseppe: quattro denunciati

In questa notizia si parla di: como - pensionato - giuseppe - quattro

Doveva essere il quesito che avrebbe trascinato gli altri quattro, invece quello sulla cittadinanza si è rivelato il più fragile e con la percentuale di sì più bassa rispetto a quelli sul lavoro: intorno al sessantacinque per cento contro più dell’85 per cento. Altro che Vai su Facebook

Infermieri abusivi alla casa di riposo di Como. Blitz dei carabinieri al Pensionato San Giuseppe: quattro denunciati; Incidente a Quarto D'Altino. Schianto della Ford con la famiglia a bordo: morto il papà ; Pensionato sparito nel nulla, ricerche continue: il vento frena l'elicottero.

Pensionato fa strage nel Canavese: quattro vittime, poi tenta il suicidio, è in gravissime condizioni - Roberto Testi ad effettuare martedì a Torino l'autopsia sui quattro cadaveri. Scrive torino.repubblica.it

Como, sequestrati a un pensionato-usuraio case e terreni per 2,5 milioni di euro: prestiti alle vittime con tassi d'interesse dell'80 % - A distanza di cinque anni, il 18 marzo, il comando provinciale della guardia di finanza di Como e la direzione ... Secondo milano.corriere.it

Como, prestiti a tassi d'interesse dell'80 %: 2,5 milioni sequestrati a un pensionato-usuraio - A distanza di cinque anni, il 18 marzo, il comando provinciale della guardia di finanza di Como e la direzione ... Riporta msn.com