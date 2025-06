Indossare le città una volta tornate dalle vacanze? Così diventano eleganti

Dopo le vacanze, le ciabatte si trasformano da accessorio casual a icona di stile urbano. Rigorose, piatte e versatili, sono tornate protagoniste delle giornate in città, ispirate dal look effortless di Mary-Kate e Ashley Olsen. Pronte a rivoluzionare il modo di indossare le scarpe? Scopri come integrare queste slippers chic nel tuo outfit estivo con 5 capi irresistibili…

D imenticate la spiaggia e la piscina, la moda sovverte le regole e le ciabatte 2025 divano le nuove scarpe glamour da città. Rigorosamente piatte, essenziali, in cuoio o gomma: sono tornate protagoniste della città in tutte le sue forme. A rilanciarle, prima di tutti, sono state Mary-Kate e Ashley Olsen: cappotti over, pantaloni fluidi, borsa XXL e, ai piedi, le infradito più anonime del pianeta. Eppure perfette. Outfit d’estate: 5 capi must-have per affrontarla con stile X Dalle Olsen a Gigi Hadid, da Irina Shayk alle fashion editor scovate durante le sfilate: le flip flop non solo sono tornate, ma si sono trasformate in oggetto del desiderio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Indossare le città una volta tornate dalle vacanze? Così diventano eleganti

In questa notizia si parla di: città - tornate - indossare - volta

Un corridore italiano torna a indossare la Maglia Rosa a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Diego Ulissi,all'età di 35 anni, indossa per la prima volta in carriera la Maglia Rosa. Sono ben 8 le vittorie di tappa al Giro per l'esperto corridore dell'Astana, che Vai su Facebook

T-shirt sotto la giacca, quale mettere? Abbinamenti eleganti; Calcio – Alessandro Benna torna ad indossare la maglia nerostellata; U.S. Città di Fasano, torna Vincenzo Corvino.