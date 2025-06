Indonesia australiano ucciso a colpi di pistola in una villa a Bali

Una tragica notte a Bali scuote l’isola: un uomo australiano è stato ucciso e un altro ferito durante un attacco armato in una villa. La polizia indaga per chiarire le dinamiche di questa brutale aggressione, mentre amici e familiari attendono risposte. In un luogo di relax e bellezza, si nascondono ora i segni di un episodio che mette in allerta la comunità internazionale. La verità emergerà, ma intanto il dolore si fa sentire forte.

Un uomo australiano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in una villa sull’isola di Bali, in Indonesia, in un attacco che ha causato anche il ferimento di un altro australiano. Il capo della polizia locale, Arief Batubara, ha dichiarato che è in corso un’indagine e che la polizia sta cercando possibili testimoni. Le due vittime sono state trasportate d’urgenza in un ospedale di Denpasar, capoluogo di provincia di Bali, ha detto Batubara, aggiungendo che la polizia non ha ancora individuato il movente della sparatoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, australiano ucciso a colpi di pistola in una villa a Bali

In questa notizia si parla di: bali - australiano - indonesia - ucciso

Bali, polizia indonesiana arresta australiano con l’accusa di traffico di cocaina - Un cittadino australiano è stato arrestato a Bali dalle autorità indonesiane con l'accusa di traffico di cocaina, un reato che in Indonesia può portare alla pena di morte.

Indonesia, australiano ucciso a colpi di pistola in una villa a Bali; Voli cancellati da e per Bali in Indonesia a causa della cenere vulcanica; Federico, morto a 28 anni inseguendo la libertà: “Un sognatore, il mondo era casa sua”.

Indonesia, sparatoria a Bali: due australiani colpiti - Due uomini australiani sono stati colpiti in una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte sull’isola indonesiana di Bali. tg24.sky.it scrive

Indonesia, australiano ucciso a colpi di pistola in una villa a Bali - (LaPresse) Un uomo australiano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una villa sull'isola di Bali, in Indonesia, in un attacco che ha ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Indonesia, ucciso l'ideatore degli attacchi di Bali - E di tutte le recenti stragi avvenute in Indonesia: l'attacco del 2002 alla discoteca di Bali, con 202 vittime. Secondo tg24.sky.it