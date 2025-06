Indicazioni Nazionali | Aldo Mucci SGS favorevole alla nuova bozza

Il mondo della scuola si prepara a una nuova era, con la bozza aggiornata delle Indicazioni Nazionali che promette di ridefinire il percorso didattico. Aldo Mucci, dirigente nazionale SGS, esprime ottimismo e supporto, sottolineando l'importanza di un’educazione che favorisca le relazioni e i sentimenti degli studenti. La proposta del Ministero dell’Istruzione punta a creare ambienti più inclusivi e consapevoli, aprendo la strada a un'istruzione più umana e centrata sulle emozioni.

Il comunicato stampa del sindacato SGS sulla bozza delle nuove Indicazioni Nazionali del curricolo. Aldo Mucci (SGS): ‘La scuola come luogo di educazione alle relazioni e ai sentimenti’ Aspettavamo la svolta, dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso pubblica la bozza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: indicazioni - nazionali - aldo - mucci

Frassinetti: “Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie” - L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi.

La Scuola come Pilastro di Educazione e Innovazione: il Commento di Aldo Mucci (SGS); Aldo Mucci (Sgs): A Bruxelles con una valigia di idee e un po' di Palermo; La Scuola come laboratorio di crescita: la visione di Aldo Mucci, dirigente SGS.

La Scuola come Pilastro di Educazione e Innovazione: il Commento di Aldo Mucci (SGS) - Scopri le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo, un passo avanti per l'educazione e la modernizzazione della scuola italiana. Segnala informazionescuola.it

Aldo Mucci: “Siamo protagonisti nel mondo scolastico, nonostante quanto si dica” - Aldo Mucci, esponente del direttivo nazionale di SGS Scuola, si esprime con orgoglio sul ruolo che il Sindacato Generale Scuola (SGS) ha avuto nel panorama educativo. informazionescuola.it scrive

Aldo Mucci: "Ci sono 1.800 unità in più destinate alle scuole siciliane" - Noi ci saremo conclude Aldo Mucci direttivo nazionale scuola ed aggiunge: la scuola inclusiva è importante perchè mette gli studenti nelle condizioni di parità,garantendo ad ognuno di ... Segnala palermotoday.it