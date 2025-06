India si cerca ancora tra le macerie mentre i parenti delle vittime attendono notizie

Le macerie di Ahmedabad raccontano una tragedia ancora aperta, mentre i familiari delle vittime attendono con angoscia notizie sperando in un miracolo. Le squadre di soccorso non si fermano, setacciando ogni angolo nel tentativo di trovare sopravvissuti o recuperare i corpi delle vittime di uno dei peggiori disastri aerei dell’India. La speranza e il dolore si mescolano in questa corsa contro il tempo, e il mondo osserva in silenzio.

Le squadre di ricerca e soccors o hanno continuato a setacciare il luogo di uno dei peggiori disastri aerei dell’India per il terzo giorno consecutivo, dopo che il volo Air India è precipitato  uccidendo almeno 270 persone nello stato del Gujarat. Il Boeing 787 diretto a Londra ha colpito un ostello di una facoltà di medicina in una zona residenziale della città nord-occidentale di Ahmedabad pochi minuti dopo il decollo giovedì, uccidendo almeno 241 persone a bordo e almeno 29 a terra. Un passeggero è sopravvissuto. Le squadre di soccorso, che hanno lavorato fino a tarda notte di venerdì, hanno trovato almeno altri 25 corpi tra le macerie, secondo quanto riferito dalle autorità . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, si cerca ancora tra le macerie mentre i parenti delle vittime attendono notizie

