Indagati i poliziotti che hanno fermato gli assassini del carabiniere Legrottaglie | le reazioni

Le indagini sui poliziotti coinvolti nell’arresto degli assassini del carabiniere Legrottaglie stanno facendo scalpore: due agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati, un passo tecnico ma che ha suscitato reazioni vibranti. La vicenda apre un dibattito acceso sulla trasparenza e i limiti dell’intervento delle forze dell’ordine. Per approfondimenti e aggiornamenti, iscriviti a DayItalianews.

Un provvedimento tecnico nell'ambito delle indagini sulla morte del militare e di uno dei due criminali. Due agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati per l'intervento che ha portato alla cattura dei responsabili dell'omicidio del brigadiere Legrottaglie. Si tratta di un atto formale, definito "dovuto" nell'ambito delle indagini, che però ha sollevato reazioni forti da parte del sindacato di polizia SAP. La posizione del Sindacato SAP. Il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, ha espresso piena solidarietà ai due agenti, sottolineando: "I colleghi hanno rischiato la vita per arrestare due assassini armati e ora si trovano indagati per aver fatto il loro dovere".

