Indagati i due poliziotti del conflitto a fuoco con l' uomo che ha ucciso il carabiniere Legrottaglie

Due agenti della polizia di Grottaglie sono indagati dopo il drammatico conflitto a fuoco con Michele Mastropietro, l'uomo che ha tragicamente ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie. L’intera comunità si interroga sulle circostanze di questa vicenda cruenta, che ha lasciato un segno profondo. Le indagini proseguono per fare piena chiarezza e garantire giustizia, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale agire con prudenza e coraggio in situazioni così delicate.

GROTTAGLIE - Notificati gli avvisi di garanzia ai due agenti della sezione investigativa del commissariato di Grottaglie che hanno arrestato, dopo un pericolosissimo conflitto a fuoco, Michele Mastropietro, l'uomo che ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ed è rimasto ucciso a sua volta.

