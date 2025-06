Indagati gli agenti che hanno fermato i killer del brigadiere Legrottaglie

Le indagini sugli agenti coinvolti nell’operazione che ha portato alla morte dei killer del brigadiere Legrottaglie sono in corso. Durante il confronto a fuoco, i poliziotti hanno tragicamente colpito e ucciso uno dei malviventi, contribuendo a fare giustizia. Ora, si valutano attentamente le circostanze di quell'intervento, per garantire trasparenza e rispetto delle procedure. La verità deve emergere per rafforzare la fiducia nella nostra forza di polizia.

I poliziotti, nel corso del secondo conflitto a fuoco, hanno colpito a morte uno dei malviventi che hanno ucciso il brigadiere in Puglia.

