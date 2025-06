Indagati gli agenti che hanno fermato gli assassini del brigadiere

si trovano sotto indagine, un episodio che solleva molte domande sulla giusta tutela degli agenti impegnati nel mantenimento dell’ordine. Mentre la vicenda si sviluppa, resta fondamentale fare chiarezza sulle circostanze e sui metodi adottati. La loro dedizione e coraggio devono essere riconosciuti e tutelati, perché la sicurezza di chi rischia ogni giorno per proteggere la comunità non può essere compromessa.

AGI - Avviso di garanzia nei confronti dei due poliziotti che hanno fermato gli assassini del carabiniere Legrottaglie. Lo rende noto il sindacato Sap, il cui segretario generale Stefano Paoloni sottolinea: "I colleghi hanno fatto il loro dovere per fermare pericolosi assassini armati che non avevano esitato ad uccidere il carabiniere Legrottaglie. Hanno rischiato la loro vita per assicurare alla giustizia due efferati delinquenti e ora rischiano il processo". Dichiarazioni del Segretario Generale del SAP. Continua il Segretario Generale del SAP: "È un atto di garanzia che consentirà ai colleghi di partecipare a tutte le fasi del processo e anche ad eventuali incidenti probatori, ma dovranno farlo con i loro avvocati e sino a quando non terminerà il procedimento avranno la carriera bloccata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Indagati gli agenti che hanno fermato gli assassini del brigadiere

