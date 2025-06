Incubo Inter | Doue arriva in Serie A

Il dramma di quella notte a Monaco rimarrà scolpito nei ricordi di tutti i tifosi nerazzurri, ma tra le ombre si cela anche un nome che ha lasciato il segno: Desiré Doue. Con la sua presenza imponente e il talento cristallino, ha rappresentato il volto del predominio parigino su quella storica finale. La sua storia è un simbolo di rinascita e ambizione, pronta a scrivere nuovi capitoli nel grande libro del calcio italiano.

La ferita è ancora aperta. La notte di Monaco, quella finale di Champions League che doveva segnare il trionfo dell’Inter, è invece diventata una pagina amarissima della storia nerazzurra. Il Paris Saint-Germain ha asfaltato la squadra allora guidata da Simone Inzaghi con un sonoro 5-0 che non ammette repliche. E se c’è un volto che più di tutti ha incarnato il dominio parigino su quel prato dell’Allianz, è senza dubbio quello di Desiré Doue. Il giovane talento del PSG, 15 gol e 16 assist in stagione, ha fatto letteralmente impazzire la difesa interista. La sua velocità, tecnica e visione di gioco hanno trasformato ogni pallone toccato in un potenziale pericolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

