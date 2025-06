Incredibile a Montreal | Albon perde il cofano in pieno rettilineo

Un incidente incredibile a Montreal: Albon perde il cofano in pieno rettilineo, lasciando tutti senza fiato. Durante la Q1, la Williams ha perso la paratia sinistra del cofano, probabilmente non fissata correttamente, svelando i segreti nascosti sotto la power unit Mercedes. Un episodio che mette in discussione la sicurezza e le strategie di una delle gare pi√Ļ emozionanti della stagione.

Durante la Q1 la Williams¬†ha perso la paratia sinistra del cofano, probabilmente non fissata a dovere. E cos√¨ tutti hanno studiato i segreti della¬†la power unit targata Mercedes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Incredibile a Montreal: Albon perde il cofano in pieno rettilineo

