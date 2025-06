Incontro Comune e Amiu il sindaco | Sostituire i cassonetti rotti Da luglio arrivano i bidoni intelligenti

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato i vertici di Amiu per discutere delle criticità nel servizio di raccolta rifiuti e anticipare un importante investimento: da luglio arriveranno i bidoni intelligenti, sostituendo i cassonetti rotti. Una svolta che promette una città più pulita e moderna, migliorando la qualità della vita dei cittadini. La rivoluzione nella gestione dei rifiuti è ormai alle porte, e Bari si prepara a un futuro più sostenibile.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato i vertici dell'Amiu per affrontare alcune criticità relative al servizio di raccolta dei rifiuti. Il primo cittadino è tornato sull'attività di ricollocazione e manutenzione delle postazioni di raccolta dei rifiuti nelle zone della città servite.

