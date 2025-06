Incontri metà mandato Campanini Soddisfazione per il lavoro svolto proseguire con determinazione

La presentazione pubblica dei risultati raggiunti e dei progetti in corso da parte della Giunta comunale, sottolineata da Sandro Campanini, Capogruppo del Pd, evidenzia un impegno condiviso e trasparente con i cittadini. Questo spirito di collaborazione rafforza la fiducia nel lavoro svolto e sprona a continuare con determinazione verso obiettivi sempre più ambiziosi, perché solo insieme si può costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

"La presentazione pubblica dei risultati raggiunti e dei progetti in via di realizzazione da parte della Giunta comunale - sottolinea Sandro Campanini, Capogruppo del Pd in Consiglio comunale - in stretto legame con i Gruppi consiliari di maggioranza, dimostra ancora una volta come l'azione.

