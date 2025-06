Incidente sulla provinciale tragico schianto alla rotonda | morto un motociclista

Un tragico incidente sulla provinciale 205 a Siziano sconvolge la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile. La serata di sabato 14 giugno si è trasformata in un dramma con lo scontro fatale che ha coinvolto un motociclista, le cui cause restano ancora da chiarire. La tragedia ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di rispettare le regole alla guida. L’incidente...

Un motociclista è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 205 a Siziano (Pavia) nella serata di sabato 14 giugno. Lo schianto si è verificato sulla provinciale all'altezza della rotonda della "Corte dei quattro re". Ignote, per il momento, le cause del sinistro.

