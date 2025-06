Incidente sulla provinciale | finisce fuori strada 32enne in ospedale

Un incidente sulla provinciale di Bellusco ha coinvolto un giovane di 32 anni, che questa mattina si è schiantato fuori strada dopo aver urtato un ostacolo. L’impatto, avvenuto poco dopo le 5.30 lungo la Monza - Trezzo, ha richiesto l'intervento dei soccorsi: il conducente è stato trasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la vicenda sottolinea l’importanza della prudenza alla guida in orari difficili.

Incidente nella mattinata di sabato 14 giugno: un uomo è finito fuori strada dopo aver urtato un ostacolo sulla carreggiata. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 5.30 a Bellusco, lungo la provinciale Monza - Trezzo. Alla guida dell'auto un 32enne che per cause ancora da chiarire avrebbe.

