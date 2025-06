Incidente stradale tra un'auto e una moto ferito un motociclista | è in gravissime condizioni

Un drammatico incidente stradale a Varese ha coinvolto un'auto e una moto, lasciando un motociclista di 54 anni in condizioni critiche. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, evidenzia ancora una volta l'importanza della prudenza sulle nostre strade. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e approfondimenti su questo grave episodio.

Incidente stradale in provincia di Varese: un'auto e una moto si sono scontrate. Nell'impatto un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scrive fanpage.it: Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, si è verificato un gravissimo incidente a Caronno Pertusella, comune che si trova in provincia di Varese.