Incidente stradale sulla E45 mezzo pesante si ribalta | chiusa carreggiata all' altezza di Deruta

Un grave incidente sulla E45 a Deruta ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Terni. Un mezzo pesante si è ribaltato, creando disagi e rallentamenti lungo la strada statale 3bis “Tiberina”. La sicurezza viene prioritaria: uscita obbligatoria a Deruta centro e rientro a Casalina per consentire le operazioni di rimozione e ripristino. Restate sintonizzati per aggiornamenti e percorsi alternativi.

Sulla strada statale 3bis "Tiberina" - più conosciuta come E45 - è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Terni al km 56,780 a Deruta (Perugia) a causa dello sbandamento di un mezzo pesante. Uscita obbligatoria a Deruta centro e rientro a Casalina per consentire la rimozione del.

