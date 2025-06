Incidente stradale al rione Ferrovia | Polizia Municipale sul posto

Un incidente stradale si è verificato nel quartiere Ferrovia questa sera, coinvolgendo due veicoli all’incrocio tra via XXV Luglio e via Paga. Fortunatamente, nessun ferito, ma il traffico è stato temporaneamente rallentato mentre la polizia municipale interveniva per gestire la situazione. La dinamica ha visto una Toyota, condotta da un cittadino cinese, scontrarsi con una Fiat Panda guidata da un italiano, provocando una rotazione della vettura giapponese.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale, fortunatamente senza feriti, questo pomeriggio all’incrocio, regolato da un segnale di stop, tra via XXV Luglio e via Paga al rione Ferrovia. Ad impattare una Toyota, condotta da un cittadino cinese, e una Fiat Panda, condotta da un italiano. Il conducente di quest’ultima auto, proveniente da via Paga, si è scontrata con la Toyota: a seguito dell’impatto, la vettura giapponese si è girata su stessa e si è fermata solo dopo aver abbattuto il segnale stradale di Stop. Scattato la segnalazione dell’avvenuto sinistro, la Polizia Municipale è intervenuta sul posto con l’Unità operativa di Pronto Intervento e con il Tenente Julio Soreca che ha effettuato i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente stradale al rione Ferrovia: Polizia Municipale sul posto

In questa notizia si parla di: stradale - rione - ferrovia - incidente

#PALMI, INCIDENTE STRADALE A PALMI: TRE FERITI, GRAVE UNA RAGAZZA. Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada statale 18, nei pressi della località Sant’Elia a Palmi. Due autovetture, per cause ancora in fase di acc Vai su Facebook

Incidenti stradali e investimenti a Foggia, la mappa del rischio: Numeri da allarme rosso; Avellino, maxi incidente in via Fontanatetta: auto fuori controllo coinvolge altri veicoli; FERROVIA Foggia, nuovo incidente nel Quartiere Ferrovia: i residenti chiedono interventi urgenti.

Rione Ferrovia, scontro auto-scooter: ferita una donna di 56 anni - Incidente stradale questa mattina lungo via XXV Luglio, al Rione Ferrovia di Benevento, uno dei quartieri più trafficati della città. Si legge su ilmattino.it

Incidente stradale in via San Giacomo dei Capri, auto si ribalta: ferita donna alla guida - Incidente stradale al Rione Alto, ferita una 57enne L'incidente stradale è avvenuto in via San Giacomo dei Capri, all'altezza del civico 52. Secondo fanpage.it

Rione Ferrovia, in strada scoppia una rissa tra tre uomini e due donne - IN AGGIORNAMENTO L'articolo Rione Ferrovia, in strada scoppia una rissa tra tre uomini e due donne proviene da OttoPagine. msn.com scrive