Incidente auto-moto in Valsassina con 4 persone coinvolte | soccorsi in azione

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Primaluna, nella Valsassina, coinvolgendo un'auto e una moto. Quattro persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste coinvolte nello scontro violento avvenuto lungo via Giuseppe Garibaldi. I soccorsi sono immediatamente intervenuti per prestare assistenza e gestire la difficile situazione. La dinamica e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento, ma l’evento ha scosso profondamente la comunità locale.

Violento schianto tra auto e moto a Primaluna. L'inicidente stradale è avvenuto questa mattina, sabato 14 giugno, lungo via Giuseppe Garibaldi, la strada principale che attraversa il comune della Valsassina. Quattro le persone coinvolte: un bambino di soli 4 anni, una giovane di 26 e due uomini.

