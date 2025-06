Incidente a Latina suv urta una rotonda si ribalta e finisce contro un cancello | morto un 35enne

Una notte drammatica a Latina: un giovane di 35 anni ha perso la vita in un tragico incidente, quando il suo SUV, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha urtato una rotonda, si è ribaltato e si è schiantato contro un cancello. Una tragedia che scuote tutta la comunità, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza stradale. Scopriamo insieme i dettagli di questa triste vicenda.

Tragedia a Latina dove stanotte un 35enne è morto in un incidente con il suo suv. Ha perso il controllo forse per l'alta velocità, ha urtato una rotonda, si è ribaltato e si è schiantato contro un cancello.

