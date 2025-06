Incidente a Fucecchio | 4 feriti il più grave è un bimbo di 10 anni

Un incidente drammatico ha sconvolto Fucecchio nella notte tra il 13 e il 14 giugno, lungo la via Pesciatina. Quattro persone sono rimaste ferite gravemente, tra cui un bambino di appena 10 anni, ricoverato in codice rosso al Meyer con fratture e traumi facciali. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, mentre le indagini cercano di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. La solidarietà e l’attenzione restano fondamentali in momenti come questi.

Fucecchio (Firenze), 14 giugno 2025 - Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, 13 giugno. È successo lungo la via Pesciatina, nella frazione de Le Vedute, a Fucecchio, poco prima della mezzanotte. Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone. Ad avere la peggio è stato un bambino di 10 anni che viaggiava con la famiglia, ricoverato al Meyer in codice rosso con la frattura del femore e un trauma facciale. Per tutti gli altri ferite più lievi. Oltre ai mezzi del 118, ambulanza più automatica, sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Fucecchio: 4 feriti, il più grave è un bimbo di 10 anni

