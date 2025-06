Incentivi gonfiati | sotto chiave terreni appartamenti e auto per il ' mago' dei bandi

Un vero e proprio tesoro nascosto e gonfiato, tra terreni, immobili e automobili di lusso, emerge dall’indagine dei finanzieri di Caserta. L’architetto e dirigente comunale Claudio Fiorillo si trova al centro di un’intricata rete di incentivi gonfiati e patrimoni occulti. Ma cosa hanno scoperto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote il mondo dell’edilizia e della politica locale.

Ben 35 immobili, 27 terreni, 8 fabbricati, 5 autovetture oltre a conti correnti.. E’ il tesoretto messo sotto chiave dai finanzieri del nucleo polizia Economico-Finanziaria di Caserta nei confronti dell’architetto e dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Castel Volturno Claudio Fiorillo nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Incentivi gonfiati: sotto chiave terreni, appartamenti e auto per il 'mago' dei bandi

In questa notizia si parla di: sotto - chiave - terreni - incentivi

La tragedia della ruspa sotto inchiesta: i due nodi chiave da sciogliere sull'omicidio in spiaggia - L'inchiesta della Procura di Ravenna sull'omicidio di Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione tragicamente investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella, si concentra su due interrogativi fondamentali.

Incentivi gonfiati: sotto chiave terreni, appartamenti e auto per il 'mago' dei bandi; Montagna, primo sì al Ddl: bonus per medici, insegnanti e imprese; Truffa biogas da 8milioni di euro, inquinati terreni e falde.

Terreni agricoli con super incentivi ai giovani: al via il bando. Come partecipare - Dal 7 marzo è aperto un bando per ottenere super incentivi sui terreno agricoli. Da greenme.it

Bando per terreni agricoli ai giovani con super incentivi: ecco come fare richiesta - Si è aperta il 7 marzo la quinta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole costituita da oltre 19. ilsole24ore.com scrive

Incentivi per coltivare la marijuana: scoppia la polemica in Liguria - La proposta dell'assessore Rossi: incentivi economici per chi converte i terreni incolti in coltivazioni di cannabis. Scrive ilgiornale.it