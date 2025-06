Incendio tra bosco e case | sul posto vigili del fuoco con elicottero Drago

Un incendio scoppiato tra il bosco e le case nella provincia di Arezzo ha mobilitato immediatamente i vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero Drago. La situazione, avvolta nell'urgenza, richiede attenzione e tempestività per tutelare residenti e patrimonio naturale. Fortunatamente, le forze dell’ordine stanno intervenendo con determinazione, ma la domanda rimane: riusciranno a domare le fiamme prima che si estendano ulteriormente?

Incidendio in provincia di Arezzo oggi, sabato 14 giugno. Mobilitati i vigili del fuoco per domare le fiamme. Ci sono abitazioni in prossimitĂ dell'evento. Incendio nell'Aretino, i dettagli L'allarme è scatatto nel pomeriggio: il centralino dei vigili del fuoco di Arezzo in via degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incendio tra bosco e case: sul posto vigili del fuoco con elicottero Drago

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - incendio - bosco

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attivitĂ per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Bosco di Acquatetta Comune di Minervino Murge La tragedia degli incendi continua Un ringraziamento a tutte le forze messe in campo per arginare l’incendio Vigili del Fuoco Protezione Civile Regione Puglia Protezione Civile del territorio Polizia Locale Arif Vai su Facebook

Incendio tra bosco e case: sul posto vigili del fuoco con elicottero Drago; Un incendio lambisce il cimitero nuovo di Civitavecchia; Corciano, incendio minaccia abitazioni e bosco: vigili del fuoco in azione. Operazioni ancora in corso.

Incendio tra bosco e case: sul posto vigili del fuoco con elicottero Drago - Incidendio in provincia di Arezzo oggi, sabato 14 giugno. Scrive arezzonotizie.it

Incendio vegetazione vicino case nel Pistoiese, ci sono feriti - Un incendio di vegetazione è scoppiato nelle vicinanze di alcune abitazioni nel Comune di Pieve a Nievole (Pistoia), in via delle Pietre Cavate. Riporta ansa.it

Incendi a Roma, doppio intervento dei Vigili del Fuoco - Le squadre sono arrivate intorno alle 16 per due roghi divampati contemporaneamente in zone diverse della città, via Ardeatina e via Appia Nuova, nei pressi dell'aeroporto di Ciampino. Da rainews.it