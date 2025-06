Incendio sull' Aurelia | vanno a fuoco 10 ettari di terreno | FOTO

Un vasto incendio di sterpaglie ha devastato 10 ettari di terreno nella zona di Selvaccia, vicino all’Aurelia, a Tarquinia. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno minacciato le aree circostanti, richiedendo un intervento rapido e massiccio delle squadre antincendio. La situazione è sotto controllo, ma l’evento riaccende l’allarme sulla gestione del territorio e la prevenzione degli incendi. La speranza è che le immagini di questa giornata siano un monito per tutti.

Incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, nella zona Selvaccia, a ridosso dell'Aurelia, nel territorio di Tarquinia. Le fiamme hanno interessato sia il bordo strada che i campi adiacenti, costringendo all'intervento immediato delle squadre antincendio.

