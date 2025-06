Incendio sotto al ponte in via Pian di Rota maxi colonna di fumo nero in zona Nord | intervengono i vigili del fuoco

Un’imponente nube di fumo nero si libra nel cielo della zona nord, segnalando un grave incendio sotto il ponte di via Pian di Rota. La scena, visibile a chilometri di distanza, ha allarmato residenti e passanti, prontamente intervenuti con le chiamate di emergenza. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul luogo per controllare la situazione e mettere in sicurezza l’area, mentre le autorità monitorano la situazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un incendio ben visibile da molte parti della zona nord della città è divampato intorno alle 12 di oggi, sabato 14 giugno, sotto al ponte di via Pian di Rota. Una colonna di fumo si è alzata in cielo, con moltissime persone che transitando hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i.

In questa notizia si parla di: incendio - sotto - ponte - pian

