Incendio nella zona industriale di Falconara l' ordinanza del Comune e l' apertura del Coc

Un incendio devastante ha scosso la zona industriale di Falconara Marittima, spingendo il Comune ad attivare immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC). Questo organismo strategico coordina le operazioni di emergenza, collaborando con i settori comunali e gli enti di tutela della salute pubblica. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta mentre si lavora per contenere i danni e ripristinare la normalità . Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni ufficiali.

FALCONARA MARITTIMA – Attivato a Falconara il Centro operativo comunale (COC), incaricato di coordinare le azioni previste in collaborazione con i settori comunali interessati e gli enti responsabili della tutela della salute pubblica, a seguito dell'incendio verificatosi nella serata di ieri.

