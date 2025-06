Incendio in un' azienda di Mercato Saraceno - IL VIDEO

Nella notte tra venerdì e sabato, un vasto incendio ha coinvolto un'azienda di Mercato Saraceno specializzata in plastiche e bobine, mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Forlì-Cesena. Circa dieci squadre sono intervenute alle prime luci dell’alba, affrontando le fiamme con grande determinazione. La scena che si è presentata era impressionante, ma grazie al tempestivo intervento, si è evitato il peggio. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza e della collaborazione...

I vigili del fuoco di Forlì Cesena sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato a Mercato Saraceno per l'incendio in un'azienda industriale che lavora plastiche e bobine. Una decina le squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 4:30 di notte: durante le prime fasi del soccorso è stata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Incendio in un'azienda di Mercato Saraceno - IL VIDEO

In questa notizia si parla di: incendio - azienda - mercato - saraceno

