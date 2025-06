Incendio in un appartamento | muore una persona

Un violento incendio ha devastato un appartamento in via Sant’Alberto a San Pietro in Casale, causando la morte di una persona. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22.55 con tre mezzi, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’inquilino rimasto intrappolato. La tragedia scuote la comunità locale, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio, un episodio che lascia un segno profondo.

Una persona è morta nell'incendio che è divampato all'interno di una abitazione di via Sant'Alberto a San Pietro in Casale. Ne danno notizia i vigili del fuoco, intervenuti attorno alle ore 22.55 con almeno tre mezzi di soccorso.

