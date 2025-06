Incendio in un appartamento al Vasto | salvate 4 persone

Un grave incendio ha sconvolto il cuore del Vasto, in via Generale Girolamo Calà Ulloa, poco dopo le 20, mettendo a rischio quattro vite umane. Interventi tempestivi di Vigili del Fuoco, Polizia e 118 hanno evitato il peggio, portando in salvo gli occupanti di quell’appartamento in fiamme. La vicenda mette in luce l’importanza della prontezza e della collaborazione tra forze dell’ordine e soccorritori in situazioni di emergenza.

Un vasto incendio è divampato dopo le 20 in un appartamento di via Generale Girolamo Calà Ulloa, al Vasto, non lontano dalla Stazione di Napoli Centrale. Dentro 4 persone. Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco e agenti della Polizia di Stato con mezzi del 118. I 4 occupanti dell'appartamento.

